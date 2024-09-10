中評鏡頭：東莞台博會裡的美食煙火氣

各式各樣具有台灣特色的美食吸引了包括參展商、採購商和市民遊客在內的大量人群（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月10日電（記者 盧哲）說到展會，大多數人可能想到的是規整的展位和認真洽談的展商。但在近日開幕的東莞台博會，除了“談生意”，還能“談談人間煙火氣”——在展會一隅的美食區，熱氣騰騰、香氣撲鼻，各式各樣具有台灣特色的美食吸引了包括參展商、採購商和市民遊客在內的大量人群，地道的鹵肉飯、豬腳飯、大腸包小腸、蚵仔煎、烤香腸、台式肉粽、燒烤……食物色澤鮮亮，油炸的滋滋作響，蒸煮的軟糯香彈，再配上各色台式茶飲，咸香暖脆與果甜奶韵交織在味蕾中綻放煙花，真是吃貨的快樂時光！難怪有人大贊在東莞台博會能“舌尖台灣一日游”。



為期4天的2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（簡稱“東莞台博會”）9月5日在東莞開幕。本屆展會以“深化創新合作 共謀融合未來”為主題，聚焦產業、市場、家園三大領域，重點呈現AI、半導體、智能製造、3C電子、生物科技等領域的台企名品，吸引了包括世界500強、上市名企、行業龍頭在內超600家企業匯聚東莞，展位超2000個，連鎖商超、電商平台等採購商超3000家。



在兩岸商貿交流的同時，東莞台博會也以美食搭建心貼心的橋梁。人間煙火氣，最撫凡人心，兩岸飲食文化通過一杯茶飲、一餐小吃交織交融。隨中評社記者的鏡頭，讓眼睛也感受這場在東莞台博會中的“饕餮盛宴”吧！

