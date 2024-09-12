中評鏡頭：東莞台博會裡的咖啡、音樂與青年

在台灣青年路演區，年輕人們分享咖啡、藝術、音樂、科技等話題（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月12日電（記者 盧哲）2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（簡稱“東莞台博會”）近日在廣東省東莞市舉行。本屆東莞台博會更加突出了兩岸青年交流合作的橋梁作用，通過打造主題館、分享咖啡和音樂的形式，助力台灣青年在台博會互相交流，深入瞭解在莞就業創業的服務、機遇、路徑，助力有志台青和“很台灣的東莞”雙向奔赴。



此次東莞台博會的亮點之一，是首次設立了“台青築夢進莞來”主題館，展現東莞在台青實習、就業、創業、生活等方面提供的服務和機遇，介紹莞台青年交流合作成果，現場為台灣青年提供政策咨詢和服務。主題館在展會期間舉辦了多場分享活動，其中“融合·技藝”科技、藝術、咖啡和音樂互動交流活動，市民只需通過公眾號報名即可前往，讓兩岸青年通過一杯咖啡，一場微型音樂會，加強了互動，拉近了情感，分享了經驗。



中評社記者看到，有來東莞多年的台灣青年在“台青築夢進莞來”主題館的台灣青年路演區進行了咖啡文化分享。在另一場分享中，東莞市台協松山湖分會會長、松山湖海峽兩岸青年創業基地運營長黃朝凱也親自上陣，學習嘗試了如何手沖一杯香醇的咖啡。同時，主題館還舉行了音樂分享會，用兩岸都耳熟能詳的歌曲拉近兩岸青年的距離。