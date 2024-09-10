中評關注：東莞台博會助台青與莞“雙向奔赴”

“台青築夢進莞來”主題館是本屆東莞台博會首次設立的（中評社 盧哲攝） 中評社東莞9月10日電（記者 盧哲）2024第十五屆東莞台灣名品博覽會（簡稱“東莞台博會”）近日在廣東省東莞市舉行。作為兩岸交流合作、大陸台企轉型升級的重要平台，東莞台博會已成為兩岸友好來往、台企拓市升級的“金字招牌”。中評社記者在現場發現，與一般的商貿展會不同，在東莞台博會，“青年”也成為展館的特別關鍵詞，青年成為展商之外的又一“主角”。



在東莞台博會，“海峽兩岸青年創新創業館”“台青築夢進莞來主題館”，以及多個省市體驗館開設的以“台青”主題的展館或展區，成為此次展會中的特別亮點，十分吸引參觀者的關注。其中，“台青築夢進莞來”主題館是本屆東莞台博會首次設立的，主要展示台青在莞工作、生活成果，展現東莞在台青實習、就業、創業、生活等方面提供的服務和機遇，介紹莞台青年交流合作成果，並現場為台灣青年提供政策咨詢和服務。



走進展館，參觀者能在“台灣青年創業區”“政策咨詢與服務”“生活服務指南”“科技賦能就業實習區”“兩岸合作成果”等不同主題的展板上看到內容豐富、圖文並茂的實例、說明和講解，在“台灣青年路演區”和“台青啡吧”，青年們還可以坐下暢談，觀看表演或參與各種不同主題的工作坊。