國台辦談台灣居民楊智淵犯分裂國家罪一案

中評社北京9月6日電／國務院台辦發言人陳斌華6日答記者問表示，經向有關部門瞭解，浙江省溫州市人民檢察院指控被告人楊智淵犯分裂國家罪一案，溫州市中級人民法院經依法開庭審理，于2024年8月26日一審公開宣判，以分裂國家罪判處楊智淵有期徒刑九年，剝奪政治權利三年。



陳斌華指出，自2022年8月浙江省溫州市國家安全局依法對楊智淵採取刑事強制措施以來，國家司法機關嚴格依法辦案，充分保障楊智淵及其辯護人依法享有的各項訴訟權利，依法公開案件辦理情況。



有記者問：台媒報導，台灣居民楊智淵日前被大陸“秘密判刑”9年，陸委會稱，楊智淵案證明“懲獨22條意見”針對全體台灣民眾，“任何台灣人都可以被定罪為‘台獨’分子”，呼籲慎重考慮赴陸必要性。請問對此有何評論？陳斌華作上述回應。



陳斌華介紹，法院審理查明，2008年至2020年間，楊智淵為分裂國家、謀求“台灣獨立”，在台灣地區通過“台灣民族黨”“一邊一國行動黨”等“台獨”組織，公開宣揚“台獨”分裂主張，積極實施制定“台獨”分裂行動計劃、圖謀推動“台灣建國”並加入聯合國等分裂國家、破壞國家統一的行為。



法院認為，楊智淵的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百零三條第一款的規定，構成分裂國家罪。楊智淵長期參與分裂國家活動，積極宣揚“台獨”分裂主張，且在“台灣民族黨”等“台獨”組織中起骨幹作用，行為性質惡劣。根據楊智淵犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法作出上述判決。



陳斌華表示，民進黨當局惡意抹黑國家司法機關依法懲“獨”的正義之舉，企圖利用此案再次將絕大多數台灣民眾和極少數“台獨”頑固分子混為一談、將民眾日常生活與違法犯罪混為一談，妄圖偷換概念、混淆是非，恐嚇、阻攔台灣同胞參與兩岸正常交流合作，煽動兩岸對立對抗。



陳斌華強調，懲“獨”司法文件只針對極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。今年1至8月，260多萬台灣同胞來到大陸參訪交流，正是以實際行動戳穿民進黨當局的謊言、謠言。