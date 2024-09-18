三星堆文物如何修復？博物館副館長詳解

三星堆博物館文物保護與修復館（中評社 段曉魯攝） 中評社成都9月18日電（記者 段曉魯）兩岸媒體人日前參觀三星堆博物館文物保護與修復館，參觀三星堆遺址新出土文物保護修復成果展示。



三星堆博物館副館長、文保中心主任余健告訴記者，三星堆遺址出土的文物以陶瓷、玉石器、青銅器、金屬等無機質文物為主，兼及象牙等有機質文物。因為埋藏數千年，受到內部結構和外界因素的影響，存在不同程度的損害。為了大程度降低外界因素對文物的影響，文物出土後需進入相對穩定且適宜文物保存的環境等待整理修復。



余健表示，修復師在診斷一件文物損害時，除了直接觀察外還會借助現代分析技術對文物的成分、結構以及腐蝕、表面污染物等病害進行全面檢測分析，以便科學準確地研究文物哪些材料在病變，變得程度如何，產生病害的機理是什麼，從而為修復師選擇最優的保護修復材料和修理工藝提供科學的依據。



中評社記者看到，在三星堆博物館文物保護與修復館，青銅器、金器、玉器、象牙分門別類，在專門區域進行修復，隔著一面玻璃幕牆，觀眾可以近距離觀察文物修復過程。在單獨隔出的檢測室內，一台台“含金量”極高的檢測設備是文物修復家庭的新成員。



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