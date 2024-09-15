中評鏡頭：走進三星堆感受古蜀文化魅力

講解員介紹（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月15日電（記者 段曉魯）9月5日，兩岸媒體人參觀三星堆博物館，感受古蜀文化的魅力。



據瞭解，三星堆博物館在全國重點文物保護單位三星堆遺址東北角。博物館南距離成都38公里，佔地面積約1000畝。新館於2023年7月月26日正式開放。記者在現場看到，三星堆博物館有三層，共三大展區。全面的展示了三星堆考古發掘及研究最新研究成果，並用豐富的文物組合、震撼的視覺效果，將三星堆的宏達、光輝的一面呈現給觀眾。印象最深刻的就是青銅面具，製造精緻，面具上清晰的線條，表達了內心的情感，這真叫人驚嘆不已。



三星堆的遺址就是在博物館附近，面積約12平方公里，年代距今4500年至2900年。1927年燕家源自發現玉石器。1934年原華西協和大學博物館開始了首次發掘，1949年新中國成立後考古工作繼續進行。1986年三星堆發現一、二祭祀坑，出土文物4000餘件。考古發現表面，三星堆遺址是迄今長江流域規模最大的商時期古蜀都城遺址，是中華文明多元一體、發展格局的重要見證，是中華文明的重要組成部分。



四川師範大學台青廖妤軒告訴記者，這是第三次來到三星堆博物館，每一次的體驗和感受都不一樣，在看三星堆文物的時候，就像是跟古蜀人進行對話。這些三星堆文物也展現古蜀人祭祀、與神溝通的途徑，在參觀博物館時自己就想是跟當時的神靈對話一樣。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。

