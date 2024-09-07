快評：台灣政黨政治走向充滿變數

中評社快評/台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內的“京華城容積率圖利案”成為近期台灣最大的政治話題：先是8月30日台北地檢署、台灣“廉政署”大陣仗搜查、約談柯文哲並實施逮捕、聲請羈押；9月2日淩晨逆轉，台北地方法院作出“無保請回”裁決釋放柯文哲；之後檢方抗告，9月5日又被台北地方法院裁定“羈押禁見”，案情再次大翻轉，前後落差巨大，不僅讓柯文哲和民眾黨面臨巨大危機，而且台灣政局和政黨政治的發展也充滿變數，社會彌漫“政治辦案”的質疑或聯想，柯文哲定調為“政治迫害”。



中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡受訪時說，前述柯案前後落差不免被聯想有政治因素。這是台灣政黨政治史上首度有主要在野黨主席遭押，照此趨勢，民進黨可能進一步走向權力集中，台灣政黨政治集權化，相關負面效應不容小覷。



中國國民黨籍“立委”牛煦庭受訪時說，司法無從評論，法官自有心證，柯文哲只能靜待司法最後判決結果。但就政治層面來講，收押台灣主要在野黨主席，對台灣政治未來的走向，讓他感到非常憂心。



柯文哲案件的發展充滿變數，因為其中的關鍵，既有司法攻防，顯然更有政治攻防，不同力量博弈的結果，不僅影響民眾黨和柯文哲的政治生命，也必然深刻影響台灣政局和政黨政治的發展，並可能產生一系連鎖反應，台灣的政治發展充滿變數。