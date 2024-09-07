美中競爭緊張與出口管制成在華美企最大挑戰

USCBC調查發現，美中緊張競爭關係和美對華出口管制已成在華美企最大挑戰

中評社華盛頓9月6日電（記者 余東暉）在美中地緣競爭大背景下，美國加強對華出口管制，加大對華制裁和設限力度，已經成為美國在華投資企業面臨的最大政策性挑戰，而中美關係前途未卜與美國內政治變數是在華美企的頭號關切。



這是美中貿易全國委員會（USCBC）6日發佈的2024年度《中國商業環境調查》發現的現象和趨勢。根據這項今年六、七月間面向140家在華美資企業進行的年度調查，“中美關係：地緣政治或國內政治”依然被列為美資企業的頭號挑戰。與之相關的“出口管制、制裁和投資審查”排名第四，是最大的政策性挑戰。



這項旨在發現在華美資企業商業情緒的調查報告指出，在華美企有理由在2024年初保持謹慎樂觀的態度，因為兩國元首去年11月在舊金山舉行會晤。然而此後形勢並未發生根本性變化，至少到目前，美企對商業環境明顯改善的期許已消退。



中美關係及相關的地緣政治不確定性構成了美國企業在華開展業務的最大挑戰。在過去七年調查中，有六年中美關係緊張都位居挑戰榜首。由此衍生的“出口管制、制裁和投資審查”去年被列為第三大挑戰，今年位列第四，依然是除了宏觀因素之外最大的政策性挑戰。