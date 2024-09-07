﻿周霽會見孫玉菡一行

圖：國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽，昨日在北京會見香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡一行。（圖源：大公報） 中評社北京9月7日電／據大公報轉編港澳辦網站消息：國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽昨日在北京會見香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡一行。



另據特區政府新聞處表示，孫玉菡昨日上午在勞工及福利局常任秘書長劉焱及社會福利署署長李佩詩陪同拜訪港澳辦。他在會面期間向周霽匯報特區政府過去一年在社會福利、勞工政策及招攬人才等範疇的工作進展，包括實施精準扶貧項目的進度、安老及康復服務的新措施、保障輸入勞工僱傭權益及優化輸入人才機制的最新落實情況，以及推進深化香港與粵港澳大灣區城市合作等議題，並對中央政府及港澳辦的關心與支持表達謝意。



孫玉菡表示，特區政府會繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，依法施政、改善民生，為保持香港長期繁榮穩定努力。為落實二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中提及，支持香港打造國際高端人才集聚高地，特區政府會繼續在引進人才工作方面不遺餘力，善用“一國兩制”的制度優勢，在國家對外開放發揮積極作用。