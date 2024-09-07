加國治安差難揾工　港人呻“上錯艇”回流

中評社北京9月7日電／據大公報報導，加拿大2021年推出所謂“救生艇計劃”，聲稱讓香港人通過讀書或工作獲得加國永久居民身份。不過加拿大近年治安情況欠佳，失業也嚴重，不少移民港人也呻（抱怨）找不到工作。近日就有回流港人在討論區上發帖文“苦呻”多倫多如地獄。有加拿大網紅早前亦發布影片指出，曾遇到一名加拿大男子說，決定到香港工作，只因香港“人工高，稅率低，比加拿大好”。



一名移居加拿大多倫多的港人在港網上論壇發文，雖已經取得PR（永久居留），卻“絕望到有少少depressed（抑鬱）”：“呢幾年加拿大生活環境有幾地獄……”從事的行業不景氣，他最近回香港探屋企人，“都想睇下有咩行業可以繼續發展。”所以他有興趣在香港學寵物美容，再回到加拿大開店，希望網民可以給他一點意見。



加拿大人想來港打工



另一方面，2017年移民加拿大的港人網紅“肥Sam”早前也發布影片，揭露了加拿大社會近日真實情況，指當地不但人工低、物價高、揾工難，令新移民步步為營，咬牙生存，甚至連當地人都想離開。



肥Sam在片段中表示，早前在超市遇到一名加拿大卡加利中年男人。對方20幾年前曾在香港工作過5年，對香港十分熟悉。該名加拿大男表示，由於現在的收入幾乎不能負擔日常花銷，故決定再次回港從事IT相關工作，而人工約有8，000加幣（約46，000港元），公司更提供港鐵交通津貼，而住所決定借住在灣仔的朋友屋企，“他指香港係好地方，人工高，稅率低，比加拿大好”。



有網民跟貼表示已經決定回流香港或已經全家回港，即使在加拿大住了廿七年，已決定明年回流返香港，因為香港始終是自己的根，發覺香港越來越好，而且不滿加拿大的政治環境，亦有不少網民表達對加拿大治安的擔憂。