“分區暴雨預警”精準防災

左圖：陳驥教授（中）及其研究團隊正研發暴雨“分區預警”系統。右圖：“分區預警”項目現階段將香港劃分為9個網格預報區，爭取提前3至6小時實施降雨預報。（圖源：大公報） 中評社北京9月7日電／據大公報報導，隨著全球氣候變化的影響日益加劇，香港近年來頻繁遭受極端降雨侵襲。為提升城市應急能力，香港大學土木工程系陳驥教授及其團隊提出了一項創新的項目“分區預警”，現階段將香港劃分為九個網格預報區，爭取提前3至6小時實施降雨預報；通過先進的人工智能技術與氣象數據的整合，構建一個高效、精確的暴雨預警系統，以減少極端降雨帶來的損失。



陳教授及其研究團隊長期致力於臨近降雨預報的研究，他與深圳氣象局合作，共同負責重點專項項目《人工智慧技術在粵港澳大灣區強降水臨近預報中的應用研究》，提出了大灣區尤其是香港需要完善針對極端氣象災害的防災救災減災體系。陳教授表示，有效的分區預警系統將大大提升香港的暴雨預警能力，有助提高社會的應急防災能力，給市民的生活帶來便利。



全港與周邊地區擬分為36網格



該項目的第一階段目標是在三年內，基於0至3小時的降雨預報技術，將香港劃分為9個網格預報區，每個網格的空間精度達到18公里×18公里，覆蓋整個香港及周邊深圳區域和海域。第二階段將在接下來的兩年，進一步精細化分區暴雨預警，將網格大小縮窄至9公里×9公里，全港及周邊地區劃分為36個網格，並逐步延長暴雨提前預警時間，從3小時延長至6小時，以滿足日益增長的防災需求。



項目採用了多元化的研究方法，並結合了最新的人工智能和深度學習技術，為應對極端氣候事件提供強有力的支持。陳教授表示，為了實現第一階段目標，團隊將構建一個適用於3小時暴雨預警的數據集，整合不同高度的雷達數據，形成高精度樣本。此外，他們還將發展針對臨近3小時暴雨預報的人工智能深度學習模型，以提高預警的準確性。



陳教授指出，目前學術界和氣象預報部門尚未建立完善的暴雨預警精度評估體系，他的團隊將以統計理論為基礎，構建時間─空間─預報降雨強度的“三維統計評價系統”，使用偏差率、漏報率等指標來評估暴雨預警的準確性，為分區預警提供多標準決策支持。



陳驥：分兩階段實現目標

