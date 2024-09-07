﻿風中狂飈車　永久停牌司機再涉危駕

中評社北京9月7日電／據大公報報導，一名有多次危駕前科，更曾撞死人及入獄，須永久停牌男子，前日（5日）下午風暴期間，在屯門公路駕駛法拉利超速兩倍狂飈，被警方截停拘捕，被暫控危險駕駛、停牌期間駕駛、無牌駕駛、駕駛時未有第三者保險及拒絕提供血液樣本作藥物測試罪，今日（7日）上午在沙田裁判法院提堂。



被捕男子姓黃（46歲），據瞭解，他有多次危駕前科，並曾撞死人，至少四度入獄，2018年已被永久停牌。2007年10月5日，黃在停牌期間駕駛一輛私家車，在柴灣大潭道追尾撞向一輛“綿羊仔”電單車，電單車上女乘客墮地慘死，私家車再剷上安全島撞破鐵欄將一名橫過馬路的休班救護員撞倒，繼而橫越三條行車線，再撞倒另一名途人，不顧逃去。警方事後在旺角一單位將他拘捕。經審訊，黃被判囚22個月2星期，停牌至2015年，他出獄後，繼續幹犯交通規例，包括逆線行車等。



至2017年11月25日凌晨時分，黃駕駛一輛偷來的電單車在青葵公路超速飛馳，遭警方隱形戰車發現追捕，其間電單車多次衝燈、逆線狂飈，最後衝入勵敬懲教所，黃棄車逃走時被追至的警員拘捕，2018年被判永久停牌。



警方表示，危險駕駛、停牌期間駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪會被判處入獄，切勿以身試法。