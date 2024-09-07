跨境車冒風雨開工　保港蔬菜供應

圖：深圳菜商將供港蔬菜放進貨車。（圖源：大公報） 中評社北京9月7日電／據大公報報導，天文台昨日改掛三號風球後，大公報記者到紅磡一帶瞭解蔬果及肉類供應情況。



現場所見，由於部分攤檔未開門營業，蔬果及肉類供應選擇雖然較平日少，但售價與平日相若，部分連鎖菜檔、肉檔更推出10元兩份蔬菜、肉類買二送一等優惠促銷。市民陳婆婆表示，蔬菜價格正常，茄子、紅蘿蔔都是10元兩份，與平日一樣。豬肉檔主葉先生表示，近日內地供港的肉類及蔬菜未受台風影響，供應穩定。



受超強台風“摩羯”影響，香港和深圳均出現暴雨和大風，為了保障香港蔬菜市場的正常供應，許多跨境供港菜司機風雨無阻，紛紛北上深圳拉菜。有供港菜司機表示，受台風影響運輸和供應，一些品相好的供港菜如菜心和生菜等，漲價10%。



昨日許多跨境供港菜司機仍北上深圳運菜來港。跨境司機黃偉文表示，因擔心台風帶來阻礙或者意外，特地提前兩個小時，於早上9時開車北上深圳，11時許到達深圳海吉星國際農產品物流園，等待商家裝貨。黃偉文代香港菜販採購了菜心、生菜、波菜和芥蘭等。由於台風影響運輸和供應，一些品相好的蔬菜如菜心、生菜等價格上漲了一成，品相一般的上漲了5%，這一漲幅在台風天並不大。



黃偉文表示，昨日下午五六時才將總共十五、六噸的菜全部運上貨車，此後他便開車經文錦渡口岸往長沙灣副食品市場，給商家逐一派菜，晚上近十時才將菜派完。