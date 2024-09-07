八號波懸掛18小時　錄119宗塌樹

圖：尖沙咀有商廈外墻棚架被吹至搖搖欲墜。（圖源：大公報） 中評社北京9月7日電／據大公報報導，超強台風“摩羯”襲港，天文台前日（5日）傍晚6時20分發出8號東北烈風或暴風信號，在懸掛了18個小時後，昨日（6日）中午12時40分改掛3號強風信號。其間當局接獲119宗塌樹報告，9人受傷到公立醫院求醫。



政府早前立例禁止市民惡劣天氣下“追風逐浪”，並指若有人無視勸喻會果斷執法及檢控。康文署轄下泳灘已在八號熱帶氣旋警告信號生效期間暫時關閉，前日為在大浪灣泳灘和石澳泳灘進行了特別執法行動，打擊違法行為，並聯絡警方協助執法。一經定罪，最高可被判罰款2000元及監禁14天。



其中因惡劣天氣關係而被圍封的石澳沙灘，竪起橙色告示牌，說明在《泳灘條例》下，禁止進行水上活動。昨早8號信號仍生效期間，記者雖然未見到有人在該沙灘進行水上活動，但仍有市民進入沙灘範圍感受風暴威力。



市民張先生應女兒要求來沙灘吹風散步，他說不會走近海邊，又表示今次感受到的風勢較去年的弱。對於早前有人闖灘進行水上活動，他認為不應該冒自己或他人的生命安全來玩，一旦發生意外，要其他人冒險拯救，構成不必要的風險，因此他贊成新例，亦希望水上活動愛好者自律。張先生女兒則表示，覺得風勢不大，多了一日“風假”很開心，來沙灘吹風很舒服。



尖沙咀有棚架搖搖欲墜



風暴期間，尖沙咀金巴利街近天文台道有商業大廈建築地盤的外墻棚架，懷疑被強風吹至劇烈搖晃，範圍約60米乘4米，約6至7層樓高的一幅棚架被吹散彎曲，被圍網包住，搖搖欲墜，警員接報到場後，隨即封鎖上址一帶的行車路及行人路，車輛不能由天文台道轉入金巴利街，並通知承辦商跟進處理，事件中無人受傷。



在8號信號期間，截至昨日中午12時30分，消防處、政府1823電話中心和康文署分別收到75宗、41宗及3宗塌樹報告，渠務署確認一宗水浸個案。此外，政府收到一宗山泥傾瀉報告。民政事務總署在各區共開放30個臨時庇護中心，共有274人入住。