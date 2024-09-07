打工仔趕上班　海陸交通大致暢順

圖：八號風球除下後，市民趕返公司，港鐵站內擠滿上班族。（圖源：大公報） 中評社北京9月7日電／據大公報報導，隨“摩羯”逐漸遠離本港，天文台在昨午12時40分改掛三號強風信號，不少“打工仔”放了半日“風假”後出門上班，海陸交通在下午陸續恢復正常，運作大致暢順。



天文台昨午改掛三號強風信號後，港鐵班次開始加密，其中金鐘站人潮逐漸湧現，市民或需等候多一班車才能成功上車，紅磡站情況相若；各巴士路線亦陸續恢復，不少都擠滿乘客，巴士公司安排職員維持秩序。



有市民特意避開高峰期提前乘坐港鐵，林先生稱，早上留意到天文台宣布12時許改掛三號強風信號，提前準備出門，“幸好天文台有提前預告，不然坐港鐵就逼成罐頭沙甸魚。”



從事酒店業兼職的市民張先生認為天文台預告是透過科學推測，不應因為外界因素而改變決定，他又表示，“我做兼職，手停口停，上班半日有多半日薪金。”從事金融業的葉先生從荃灣到紅磡上班，同樣認為天文台做法合理，笑言“賺咗半日台風假”。



“放足全日就最好啦，但沒辦法。”從事運輸業市民胡先生表示，昨午乘坐港鐵上班時人潮湧現，車廂內人貼人，“屯馬線站滿人，加上不時下雨，有點狼狽。”居家辦公的梁先生表示就讀小學的兒子因三號風球不用上學，這兩天一邊照顧小朋友、一邊上班工作，笑言“照顧小朋友如同上班，躲不過！”