天文台解“神預測”八號波之謎

圖：在杏花邨，昨日仍有狂風暴雨，途人拿著被吹翻的雨傘，甚為狼狽。（圖源：大公報） 中評社北京9月7日電／據大公報報導，超強台風“摩羯”周四晚襲港，八號風球生效超過18小時後，昨日中午12時40分改掛三號風球，市面有序復常。天文台在改掛八號風球前提早6小時預告，並表明生效時間最少維持至昨日中午，令市民有充足時間做好應對準備，獲市民讚賞。



天文台表示，“摩羯”移動路徑變化小，相對較穩定，能預估空間較大，因此能提前預估風球維持時間。至於未來打風能否提前預告，則需視乎台風特性。天文台提醒，今年風季未完結，預計仍有三至五個熱帶氣旋或影響本港，呼籲市民注意。



“摩羯”襲港未有造成嚴重破壞，風後市面有序復常。天文台周四晚上提前預告八號烈風或暴風信號會維持至昨午12時，意味著打工仔昨早有突如其來的“半日台風假”。網民大贊天文台提前預告的做法，稱“今次安排得好好，要讚揚一下”、“天文台做到盡啦”、“賺了半日台風假”等。



天文台高級科學主任李子祥昨日接受《大公報》訪問時拆解能提前預告的原因。他表示，“摩羯”進入南海後朝向西北偏西方向移動，變化較細，形容是“一條線”由呂宋移向海南島，路徑預估的不肯定性低，“因此天文台對台風的位置、強度的預估性高。”



今年料再有三至五個台風



至於日後台風是否能夠同樣提前預測？李子祥認為難以一概而論，因為每個熱帶氣旋特性不一樣，需視乎路徑是否多變、或飄忽程度。他解釋指，部分熱帶氣旋路徑變化較大，不肯定性高，天文台未必能夠提前較長時間預估台風對香港的影響，從而懸掛八號風球，甚至更高級別風球。



天文台周四晚6時20時懸掛八號風球、翌日中午12時40分改掛三號風球。有市民好奇為何天文台能夠精準至分鐘預告。李子祥解釋指，天文台早前因應風速、走向，預估到約中午12時左右有條件改掛三號風球，因此天文台會在該時間段內挑選一個較為合適時間改掛，與儀器精準度無關。

