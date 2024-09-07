租貴顧客減　與24小時健身室競爭

中評社北京9月7日電／據大公報報導，本港近年接連有健身中心結業，業界人士分析指出，大型健身中心一般占地多、經營開支大，近年受市民北上消費影響，加上24小時經營的新模式健身室盛行等，令傳統大型健身中心經營壓力大增。



除舒適堡外，過往幾年還有多間大型健身中心結業，包括2022年結業的Fitness First、2021年尾結業的連鎖健身中心Goji Studios、2017年結業的Epic MMA Club及M Boxing Fitness，以及2016年結業的大型連鎖健身中心California Fitness。



業界：不再流行硬銷套票



身兼亞洲運動及體適能專業學院運動公關的香港健身Guide主席邱益忠表示，健身中心一般占地較多，租金可達每月過十萬元，甚至過百萬元，人工連同租金已帶來很大經營開支。近年越來越多港人北上消費，健身中心面對的挑戰更大。



邱益忠提到，早前曾進行調查，顯示現時約有1400個運動及健身場地，比2010年至2016年期間多約一倍，主要受兩個新經營模式帶動，包括“一對一教練”並容許自行決定購買堂數，以及24小時健身室。業界表示，現時不再流行硬銷套票，傳統健身中心簽署長期合約的模式，漸漸為新一代健身人士所抗拒。



香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩分析，疫情過後人們的消費意欲整體不強，已經令健身中心生意無增長，同時還要面對新興的連鎖式24小時健身中心的競爭，以及內地健身室的競爭，他稱早前每周五、六、日生意較旺，但現時人們北上消費、北上健身，能享受到較平價且服務更好的體驗，這些因素都令傳統的健身中心失去競爭力。



李粵閩表示，並非每間健身中心都會出現現金流不足的問題，但對於旺角、銅鑼灣等旺區的分店，租金高昂是一大問題，可能令經營出現“陣痛期”。他認為現時香港的健身行業仍有發展空間，但要面對“陣痛期”，調整對收入的期望；同時他建議業界靈活應對，鼓勵從業人員可以選擇較細的健身店舖工作，或前往大灣區尋求機會。