結業前仍以優惠吸客　議員質疑不良銷售

中評社北京9月7日電／據大公報報導，連鎖健身中心“舒適堡”昨日宣布即日（6日）起暫時全線結業，但近月仍積極用各種方式吸客及簽長約。大公報記者在8月20日曾以顧客身份到旺角“舒適堡”咨詢健身事宜，銷售人員落力推銷會員套餐，更力推“一帶一”優惠。有立法會議員質疑健身中心涉不良銷售，有誤導消費者之嫌。



全程落力推銷會員套餐



大公報記者以顧客身份到旺角“舒適堡”分店咨詢健身事宜時，銷售人員瞭解是否曾是舒適堡會員、想訓練哪個部位等健身需求後，隨即帶記者參觀健身場地。參觀完後，銷售人員即落力向記者推銷會員套餐。她指，一般每月的會員費用為400多元，即一年的會員費用僅5000多元，又強調現時舒適堡做特價，算下來每月月費僅為200多元。



記者婉拒，並詢問銷售人員有無名片可供之後聯絡，銷售人員立即表示可加WhatsApp聯絡，並繼續推銷：“如果送多啲嘢畀你，會唔會整埋先啊？”又指現時公司推出“一帶一”優惠政策，即入會的會員若有另一半，另一半亦可免費來健身。



記者繼續婉拒並起身離開，銷售人員一邊送記者離開一邊再強調即刻入會會送更多優惠和禮物，逾期就沒有那麼大的折扣了。在幾番言語拉扯後，銷售人員才罷休，讓記者離開健身房。不過，從頭到尾，記者都未聽該銷售人員提醒健身房有結業風險。記者昨日亦登錄舒適堡網頁，冀瞭解有無退費消息，惟顯示“所指定的頁面不存在”。



促為銷售訂立上限年期



民建聯立法會議員梁熙表示極度關注事件，表示舒適堡今年6及7月已沒有為700多名員工繳交強積金供款及附加費，涉及總金額約300萬元，營運情況成疑。據他接獲求助個案所知，公司近日仍積極用各種方式吸客及簽長約，涉嫌觸犯《商品說明條例》下“不當地接受付款”的規定，有關行為意圖不供應有關產品。梁熙批評舒適堡銷售手法不良，有誤導消費者之嫌，促請有關部門介入調查。

