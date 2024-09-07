舒適堡全線結業　會員：預繳損失慘

左圖：連鎖健身中心舒適堡昨日突然宣布暫時全線結業，門市內仍放有健身設備。\中通社；右圖：舒適堡發通告稱暫時全線結業是因租金高企的問題，新投資者承諾繼續為客戶免費提供餘下服務。（圖源：大公報） 中評社北京9月7日電／據大公報報導，經營38年的連鎖健身美容中心“舒適堡Physical”昨日突然宣布全線結業，稱重整業務後將有新投資者繼續為客戶服務。有顧客不知結業消息，昨日到場“摸門釘”，有苦主仍餘10年會籍，事前未察覺有結業跡象，形容突然結業是“晴天霹靂”，損失慘重，亦有顧客剛購買5000元的美容按摩會籍，擔心退款希望渺茫。



由於“舒適堡”一直以超長年期合約進行銷售，不少客戶均簽約10年，甚至永久會籍，突然結業料影響人數眾多。消委會共接獲34宗有關投訴，涉及金額約190萬元；海關接獲4宗投訴，已成立專責隊伍作出跟進。



健身美容中心“舒適堡”昨日發布通知，指若干分店業主維持高昂租金，無奈昨日暫時全線結業，以待重整業務，新投資者承諾繼續為“舒適堡”客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容療程服務。又稱新公司正積極與各分店業主緊密磋商及洽談租用原址的安排，達成共識後，有關分店將即時重開。



稱有新投資者接手



在旺角的一間“舒適堡”分店接待處，有張貼台風下安排的告示，但未有交代停業，店內未有開燈，亦沒有員工上班；在灣仔一間分店，門外仍擺放免費健身的推銷廣告，而升降機已無法到達中心所在的接待處及健身區。



消費者委員會昨日回復查詢表示，高度關注連鎖健身中心“舒適堡”暫時全線結業的消息，截至昨日下午4時，共接獲34宗有關今次事件的投訴，涉及總金額1902575元。同時認為“舒適堡”新投資者會繼續提供服務及重開分店的說法，對消費者而言有不明朗，促請有關商戶盡快主動聯絡受影響的客戶，公布如何使用未兌換服務之後續安排。



截至昨日下午4時半，海關共接獲4宗有關該連鎖集團的投訴，並會聯絡投訴人，瞭解詳情和展開調查，海關稱高度關注事件，並已成立專責隊伍作出跟進，務求盡快處理有關個案，亦會繼續密切監察情況，如發現有商戶違反《商品說明條例》，會果斷採取執法行動。

