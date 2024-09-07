歐航安局發緊急指令　檢查空巴A350飛機

圖：空巴員工今年2月在法國工廠內參與A350飛機製造工作。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京9月7日電／據大公報報導，香港國泰航空一架空中巴士A350飛機日前發現引擎零部件故障，令該款飛機的安全問題受到關注。當地時間5日，歐洲航空安全局（EASA）發出緊急適航指令，要求對配備英國勞斯萊斯公司生產的瑞達XWB－97引擎的空巴A350－1000飛機進行檢查。據EASA介紹，目前全球共有86架正在服役的A350－1000飛機。香港民航處6日表示，正積極跟進A350航機事件，會確保所有進出香港的A350航機符合有關緊急適航指令的要求。



EASA表示，日前國泰A350飛機的一條高壓燃油軟管出現問題，導致引擎起火。該機構在5日的緊急適航令中要求對配備勞斯萊斯瑞達XWB－97引擎的空巴A350－1000飛機進行檢查，以確認引擎內部的燃油管是否受損。檢查工作需在3至30天內完成，具體時間安排取決於每台引擎的使用壽命和歷史紀錄。勞斯萊斯公司表示，已同意按照EASA要求，指示航空公司對引擎的高壓燃油軟管進行預防性檢查。該公司稱，這些檢查可以在不拆卸引擎的情況下進行。



香港民航處表示，高度重視航空安全，會確保所有進出香港的A350航機符合有關緊急適航指令的要求，亦會繼續與相關單位，包括歐洲航空安全局和飛機及引擎製造商保持緊密聯繫，密切跟進後續的調查進度和工作，適時作出進一步行動，以確保航空安全。由於國泰航空早前已主動作出積極的預防措施，因此已符合該緊急適航指令的要求。



供應鏈問題困擾飛機製造商



EASA稱，全球共有86架正在服役的A350－1000飛機。據路透社報導，卡塔爾航空、英國航空、國泰航空、維珍航空、阿聯酋阿提哈德航空和日本航空等航空公司均擁有此型號飛機。EASA的緊急適航指令不涉及數量更多（全球約520架）的A350－900飛機，但新加坡航空等擁有此型號飛機的航空公司已自行安排檢查。馬來西亞航空6日發表聲明稱，該公司近期為一架A350－900進行預防性檢查時，發現其配備的勞斯萊斯瑞達XWB－84引擎存在“潛在問題”，同樣與高壓燃油軟管有關，但問題“很快被解決”。



空巴兩大飛機製造商近期接連發生安全事故，波音飛機今年遭遇門塞脫落、輪胎掉落、引擎故障等連串事件，引發外界擔憂。

