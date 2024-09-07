中評社北京9月7日電／網評：副學士課程也是國際教育樞紐其中一環



來源：大公報 作者：李颖彰（執業律師）



近期，有大學發現非本地學生涉嫌使用偽造學歷證明申請入學。一些希望來港升學的非本地學生，因為個人成績未能達到入讀相關大學的標準，受不良中介機構誤導下，採取非法手段以滿足入學要求。根據香港法例，使用虛假學歷證明屬於欺詐行為，將被視為刑事罪行，可能導致嚴重法律後果，包括罰款或監禁。



此次事件也反映出部分非本地學生及家長普遍對香港高等教育體系的認識不足。事實上，除了直接攻讀本科學位，副學士課程也可以作為來港升學的途徑，同樣可以銜接香港高校取得學位。因此，特區政府及各高等院校可積極向內地及海外學生推廣副學士課程。這不僅能有助非本地學生達成入讀香港高校的目標，同時也有助提高教育質量與國際聲譽。



自2000年開始，副學士課程為未能直接進入大學的適齡學生提供一條多元化的學術及職業發展路徑。副學士設有廣泛的課程選擇，覆蓋應用科學、人文及語言學、商學、傳理學及社會科學等五大學術領域。學生可根據個人的學習興趣、才能和職業志向，靈活組合選修科目。這些課程目的在於提供實用技能與理論知識的平衡教育，從而增強學生在就業市場上的競爭力。隨著時間的發展，副學士課程已成為香港高等教育體系中不可或缺的一部分，不僅擴展了高等教育的覆蓋範圍，也為學生提供升讀學士學位的過渡橋梁，促進學術與職業教育的整合。



多年來，教育局與各高等教育院校合作，推行了一系列措施加強副學士課程的推廣和實施。例如，合作設立銜接課程，允許副學士畢業生透過“2＋2”模式順利轉入本地大學的相關本科課程，四年內完成學士學位。這些銜接機制主要依據“資歷架構”實施，以確保副學士課程與本科學位課程之間的學術質量和對接標準。副學士畢業生若欲進入大學本科學位課程，需參加銜接課程或額外考試，以彌補學術和技能上的差距。各大學根據學生的表現和學科要求，提供不同程度的學分豁免，促進學生順利過渡至本科學位課程。



促進兩地教育交流實現雙贏

