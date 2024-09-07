中評社北京9月7日電／網評：如何在三中全會指導下說好香港故事



來源：大公報 作者：湯家驊（行政會議成員、民主思路召集人、資深大律師）



中央宣講團早前應邀來港宣講中共二十屆三中全會精神，引起社會廣泛討論。然而，社會上有部分人，特別是個別傳媒關注的焦點落在三中全會通過的《決定》中，有關港澳的篇幅不多。嚴格而言，這並不完全恰當。特區是國家一部分，國家進一步全面深化改革當然也包含了在“一國兩制”下的特區。在這前提下，我們要發揮自己的獨特專長，但也要配合國家政策目標。正確理解三中全會精神的方法，是我們要學習三中全會精神，瞭解特區正面對的種種挑戰和《決定》作出指導，才能真正領會到如何在融入國家發展大局中發揮香港所長。



今天我們所面對的各方各面挑戰，其中一重要使命是如何說好香港故事。就此，在《決定》中，我們可以找到一些指標性的指導。例如《決定》有關深化文化體制機制改革的內容中，提出“完善輿論引導機制和輿情應對協同機制”；以及構建更有效力的國際傳播體系。指出“加快構建多渠道、立體式對外傳播格局。加快構建中國話語和中國敘事體系，全面提升國際傳播效能。”



香港故事是中國故事的一部分，但香港擁有獨特優勢，包括國際金融中心、管理服務中心的地位，我們要用自己獨特的方法廣增渠道和提升效能。在這方面，究竟重點在哪裡？



“民主思路”最近正進行一項全面及深度的國際營商環境研究。這項研究涉及與所有外商代表進行深入細致討論，借以瞭解當今我們面對的困難和挑戰。其中一項重要研究正是如何對外說好香港故事。或許有人會問，這不正是特區政府每天也在做的工作嗎？沒錯，在港外商認為政府在回應外間抹黑指責和無理批評時，確是增強了即時反駁能力；奈何此等回應在國際間所達到的效果卻相當有限，難說理想；原因是特區政府的回應給人一種有如中央政府回應的感覺，無論在用詞、立場、態度、形式和編排上均原原本本的在中央政府回應之框架下。換言之，國際間只視之為中央政府的回應。基於美西方對中國的持續偏見和長久的輿論中傷效果下，此等回應可說是搔不著癢處，甚至可以說是缺乏說服力。



那我們可以如何改革這方面的工作？答案是知己知彼才是成功之道。我們當律師的，面對每一位法官、每一件案件也須思考如何才是最具說服力的表達方式。有些法官喜歡精簡推論，我便重點陳述；有些法官喜歡處理每一細節，我便钜細無遺全面解說。要對美西方說好香港故事，我們要用西方的語言、西方的思維、西方的表達方式，爭取他們的認同感和接受能力。換言之，我們要多用香港語言、國際語言，而少用官腔。

