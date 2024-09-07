中評社北京9月7日電／網評：確保香港航空安全萬無一失



來源：大公報 作者：李進秀



國泰航空一架空中巴士A350客機日前出現引擎零件故障，涉及引擎輸油管，國泰因此連續多日停飛相關型號客機。歐洲航空安全局日前發出“緊急適航指令”，要求國際間所有營運配備相關引擎的A350航機的航空公司均需檢查。由於國泰早前已主動作出積極的預防措施，因此已符合該緊急適航指令的要求。此次事件牽涉廣，雖然國泰第一時間作了停飛及跟進措施，但航空安全事關重大。特區政府相關部門有必要進一步提升相關監管能力。



近年由於波音不斷出現事故，空巴客機更受國際市場歡迎，而當中A350客機堪稱“主力客機”。翻查資料，截至今年7月底，A350全球訂單1327架，總交貨量613架，營運中的飛機612架，而A350的引擎生產商為勞斯萊斯。正因如此，國泰客機發生全球首例的故障，引起世界各地的高度關注。



香港工程師學會航空分部副主席詹永年接受報章訪問時表示，飛機零部件須按照極嚴格的安全標準設計，出事機率為10的負9次方，但機率再低，亦有可能在製造時有問題，平時維修保養未必可發現。航空公司須按《1995年飛航（香港）令》強制向民航處，亦即作為香港民航事務的監管部門，以及飛機製造商等通報事件。



改革監管機制適應新形勢



縱觀整件事，有幾點值得思考之處：



首先應當肯定國泰的及時之舉，發現問題第一時間停飛，並採取必要的跟進措施。事實上，在今年初公布的全球最安全航空公司中，國泰位列全球第九位，體現了應有的國際一流安全水平。其次，事件有如敲響了警鐘，以往做好不代表可以被動應對，從國泰到特區政府相關部門，都應思考能如何從機制的角度上作出改革，以更加適應新的形勢需要。比如說，是否應當進一步提升民航處的職能？是否應當成立一個更加高規格的航空安全機構？等等。最後，香港的航空公司乃至機場管理局，是否應當加強與大灣區內地機場及航空公司的協同？

