香港宜把握中非合作新機遇

圖：中非關係正處於歷史最好時期，香港可充分利用自身優勢，成為中非經貿合作、投資促進、金融服務和文化交流的重要平台。（圖源：大公報） 中評社北京9月7日電／據大公報報導，國家主席習近平在中非合作論壇北京峰會開幕式上表示，中非關係處於歷史最好時期，提議將中國與所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面。在中非合作的新機遇中，香港可充分利用自身優勢，成為中非經貿合作、投資促進、金融服務和文化交流的重要平台。



香港未來將在中非合作中扮演多個新角色：



一是充當中非經貿合作的橋頭堡。香港可充分發揮自由港與國際貿易中心的地位，成為中非經貿往來的重要窗口，促進商品、資本、技術和服務在中非之間的自由流動。通過舉辦中非經貿論壇、投資推介會等活動，加強中非企業間的信息交流與合作對接。



二是成為金融服務的樞紐。憑借香港作為全球金融中心的優勢，為非洲國家提供融資、保險、風險管理等多元化金融服務，支持非洲基礎設施建設、產業升級和可持續發展項目。同時，香港作為國際金融中心，進一步推動人民幣在非洲的國際化進程，為中非貿易提供更為便捷、低成本的結算方式。



三是成為文化與教育的交流平台。香港作為東西方文化交匯點，應加強與非洲國家的文化交流與教育合作，舉辦文化藝術展覽、教育論壇等活動，增進相互理解和友誼，推動香港高校與非洲教育機構開展聯合辦學、科研合作，培養具國際視野的復合型人才。



四是成為基礎設施建設的合作夥伴。香港可依托其在項目管理、工程設計、融資等方面的豐富經驗和專業能力，積極參與非洲國家的基礎設施建設，如交通、能源、通訊等領域，助力非洲國家實現現代化轉型。



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