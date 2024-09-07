中柬執法合作年行動總結會舉行

中評社北京9月7日電／據新華社報導，中柬執法合作年行動總結會6日在京舉行，國務委員、公安部部長王小洪與柬埔寨副首相兼內政大臣韶索卡共同主持。



王小洪表示，中國和柬埔寨是鐵杆朋友。兩國領導人就構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體達成重要共識。中方願同柬方一道，堅持把兩國領導人重要共識作為根本遵循，始終堅持政治引領、保持戰略溝通、堅持互信互助，持續深化政治安全合作，開展打擊犯罪聯合行動，提升執法能力建設合作水平，共同維護兩國和本地區安全穩定。



韶索卡表示，感謝中方長期以來對柬方的堅定支持和無私幫助，願進一步加強兩國執法合作。



會上，雙方簽署了深化中柬執法合作有關文件。



同日，王小洪在京會見了來華出席全球公共安全合作論壇（連雲港）2024年大會的國際刑警組織主席埃爾拉斯、埃塞俄比亞聯邦警察總署署長德梅拉什、馬爾代夫國土安全部部長伊胡桑。



會見埃爾拉斯時，王小洪表示，中方讚賞國際刑警組織堅定奉行一個中國原則，將積極履行大國責任，深化中國同國際刑警組織務實合作，以實際行動支持國際刑警組織在全球執法安全架構中的領導地位。



埃爾拉斯感謝中方支持，表示國際刑警組織一貫堅定奉行一個中國原則，願就重大事項同中方保持溝通協調。



王小洪會見德梅拉什並向其頒授中華人民共和國公安部金質“長城紀念章”。王小洪表示，中方願同埃塞方落實好2024年中非合作論壇北京峰會精神，增進友好互信，深化包括共建“一帶一路”安保、執法能力建設等領域務實合作，推動兩國關係不斷取得更大發展。



德梅拉什表示，堅定支持中方成功舉辦全球公共安全合作論壇（連雲港）2024年大會和首屆中國－東非執法安全部長級對話，將切實保護中方機構人員和項目安全，強化執法安全領域合作。

