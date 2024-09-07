泰國計劃增購“鷹獅”戰鬥機

瑞典JAS-39E/F“鷹獅”戰鬥機（圖源：中國國防報） 中評社北京9月7日電／據中國國防報轉編美國媒體報導，泰國空軍日前表示希望購買JAS－39E／F“鷹獅”戰鬥機，並稱該型戰鬥機“能夠滿足泰國的軍事戰略和空軍戰術需求”。“鷹獅”戰鬥機的研製方瑞典薩博公司確認了泰國空軍的購買意向。該公司發言人表示，目前雙方尚未簽署正式合同，薩博公司將繼續與泰國空軍和政府就其未來戰鬥機項目的具體細節進行討論。



據介紹，泰國空軍目前裝備50架F－16A／B戰鬥機、34架F－5E／F“虎”戰鬥機和11架JAS－39C／D“鷹獅”戰鬥機。這些F－16A／B戰鬥機主要通過4個批次從美國採購，最早一批於1988年交付。泰國空軍的F－5E／F戰鬥機服役時間較長，但配備以色列提供的新型雷達、電子戰系統和“玻璃座艙”，性能有所提升。11架JAS－39C／D戰鬥機是泰國空軍目前最現代化的戰鬥機，分別於2008年2月和2010年11月交付，最近經過升級後增強了反艦能力，可搭載薩博公司研發的RBS15反艦導彈，並換裝新的空對空雷達。



泰國空軍計劃用新採購的JAS－39E／F戰鬥機替代現役老舊的F－16A／B戰鬥機。JAS－39E／F戰鬥機與之前的A／B／C／D型相比，幾乎可視為一款全新設計的戰鬥機。它換裝了有源相控陣雷達，採用與美國F／A－18E／F“超級大黃蜂”戰鬥機同系列的通用電氣F414G渦扇發動機，最大起飛重量從1.4噸增至1.6噸。通過重新設計主起落架、伺服機構和主起落架艙的布局，其內部燃油容量增加了40%，機身下還新增兩個彈藥掛載點。



值得注意的是，此次JAS－39E／F戰鬥機的競爭對手是美國洛克希德·馬丁公司的F－16 Block70／72戰鬥機。泰國空軍最終希望購買JAS－39E／F戰鬥機，表明東南亞部分國家在武器採購方面有了更多選擇。



長期以來，F－16系列戰鬥機一直是東南亞國家採購較多的主力戰鬥機。JAS－39E／F戰鬥機的主要優勢在於重量較輕，且運行成本和維護需求較低。若泰國空軍繼續增購JAS－39E／F戰鬥機，將進一步擴大該型戰鬥機在後勤和培訓方面的優勢，可能給F－16戰鬥機在東南亞的銷售帶來一定衝擊。還有分析認為，泰國空軍增購JAS－39系列戰鬥機，也有避免與美國在防務上過度捆綁的考慮