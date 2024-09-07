中評社北京9月7日電／網評：強化基層中醫服務，共築健康中國基石



來源：人民網 作者：孟哲



中醫藥作為中華民族的瑰寶，在農村地區發揮著不可替代的作用。近日，國家衛健委等14部門聯合發文，提出力爭實現全部鄉鎮衛生院設置中醫館、配備中醫醫師，加強基層中醫藥適宜技術推廣。80%以上的村衛生室能夠提供中醫藥服務。這一舉措為基層中醫藥服務的發展指明了方向。



當前基層中醫藥服務面臨一些挑戰。鄉鎮衛生院和村衛生室中醫藥服務能力普遍較弱，中醫醫師缺乏、中醫館設置不全等問題較為突出。此次14部門聯合發文，既能極大提升基層醫療衛生服務的能力和水平，為患者提供更為多樣化的治療選擇，又能通過中醫醫師的專業指導，幫助患者更好地瞭解和使用中醫藥，從而提升治療效果和患者滿意度，更是推動我國醫療衛生體系向更全面、更均衡方向發展的重要一步。



加強基層中醫藥適宜技術推廣至關重要。傳統的中醫療法如拔罐、針灸、中藥貼敷、刮痧、推拿，艾灸等，以其簡便易行、療效顯著的特點，在基層醫療中具有廣泛的應用前景。雖操作簡單，但要達到良好的治療效果，還需要醫務人員具備一定的專業知識和技能。因此，加強對基層醫院人員的培訓和指導，使他們能夠熟練掌握和運用這些技術療法，是提高基層中醫藥服務質量和水平的關鍵。這就需要，通過組織專家團隊深入基層開展培訓、示範和指導工作，有效提升基層醫務人員的中醫藥服務能力，才能為廣大農村患者提供更加全面、安全的中醫藥服務。



村衛生室是基層醫療衛生服務的“最後一公里”。對於村衛生室而言，推廣中醫藥服務不僅能夠豐富其服務內容，提升服務質量，還能有效緩解基層醫療資源緊張的問題，滿足農村居民多元化的健康需求。但也要清醒認識到，要實現80%以上的村衛生室提供中醫藥服務的目標，並非易事。這需要政府、社會、醫療機構等多方面的共同努力和協作。一方面，政府應加大對鄉鎮衛生院的投入力度，完善相關政策措施和激勵機制，鼓勵和支持村衛生室開展中醫藥服務；另一方面，加強對村衛生室醫療人員的培訓和指導，提升其中醫藥服務能力和水平。同時，加大宣傳和推廣工作力度，提高農村居民對中醫藥的認知度和接受度。



我們有理由相信，在國家政策的持續支持和基層醫療機構的共同努力下，基層中醫藥服務必將迎來更加廣闊的發展前景，為推動我國醫療衛生事業的全面發展貢獻中醫藥的力量。