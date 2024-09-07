《咏春》海外巡演倫敦站“學術交流會”舉行

中評社北京9月7日電／據人民網報導，9月6日，深圳原創舞劇《咏春》海外巡演倫敦站“學術交流會”在倫敦沙德勒之井劇院舉行，舞劇的主創團隊與來自英國舞蹈界的專家共同探討以《咏春》為代表的中國舞劇發展之路。



適逢《咏春》在倫敦的第10場演出，也是其海內外巡演的第200場，交流會上，舞劇《咏春》編劇馮雙白、總編導韓真、香雲紗顧問邢莉莉分享了舞劇創作理念及本次倫敦演出的感想，來自英國的藝術界人士也在此進行了深入的交流。



國際知名製作人、前職業舞蹈家法魯克·喬杜裡表示，舞劇作為全球共存的一種文化的形式，是一種非常重要的藝術表達，不僅幫助人們更好地欣賞自己的傳統文化和藝術，更能夠傳遞其相關的價值觀，“這一點關乎未來”。他認為，《咏春》不僅講述了一個中國故事，展示了中國美學和藝術，更給觀眾帶來了“你的故事就是我的故事”的觀演感受，帶來情感共鳴，這一點非常了不起。



德納達舞蹈劇院藝術總監、編舞卡洛斯·龐斯·格拉對舞蹈中使用的敘事技巧表示欣賞，倫敦當代舞蹈學院客座教授克里斯多夫·班納曼認為《咏春》巧妙地將武術文化與舞蹈相結合，此外還借鑒了電影手法，表現了複雜且細膩的情感，將給未來的中國舞劇發展以啟迪。格林尼斯·亨德森製作公司創始人格林尼斯·霍爾認為，《咏春》在倫敦受到歡迎，標誌著中國作品在國際上將迎來一個新開始。



中國駐英國大使館王雲參贊認為，《咏春》舞劇有三美：第一是精神之美，《咏春》體現了中華武術除暴安良，弘揚正義，兼容並包的一種精神，展示了中華武術和中國文化所體現的和平、包容、和諧的價值觀；第二是傳承之美，舞劇是老故事新表達，並且融合了兩項非遺，將武術和舞蹈完美的結合，是推動“嶺南”和“非遺”創造性轉化和創新性發展的成功案例；第三是舞台呈現之美，《咏春》舞台設計精巧，製作精良，演員敬業，各個環節都深入人心。



深圳市文化廣電旅遊體育局副局長丁中元表示，舞劇《咏春》誕生以來一直都在成長，除了舞蹈藝術本身，還有市場的拓展，未來與科技結合等等的規劃，在繼承和發揚優秀中國傳統文化的基礎上，讓中國傳統文化IP在當下的市場環境和社會語境中不斷擴大影響力。未來要繼續發揮深圳的獨一無二的優勢，講好大灣區故事。



交流會上，嘉賓們認為，舞劇《咏春》具有跨越國界、語言的感染力，希望《咏春》能到更多的國家和地區交流演出。據介紹，今年10月，《咏春》將登上法國巴黎的舞台，繼續擴大其影響力。