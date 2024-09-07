兩岸未來媒體人在冀感受長城文化

兩岸學生在活動中共同拍攝視頻作品。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京9月7日電／據人民日報海外版報導，第六屆兩岸未來媒體人河北長城文化采風暨微視頻大賽近日舉辦。為期9天的活動中，來自海峽兩岸高校的40餘名新聞影視專業師生來到河北省張家口市大境門長城、承德市金山嶺長城、唐山市青山關長城等地參訪和拍攝，共同感受長城文化的歷史底蘊、領略燕趙大地的壯美風光。



本屆活動以“冀台同心、共赴未來”為主題，圍繞傳承弘揚長城“和”“合”文化的主線，深度體驗河北歷史文化、人文環境和發展變化。每到一處，參訪團成員都長時間駐足，感悟長城文化內涵，興奮地分享親自登上長城的自豪。為增強活動的知識性、體驗性和趣味性，主辦方還同時組織了“微視頻創作大賽”，讓兩岸青年新聞學子用鏡頭記錄所見所感，在學習互動中提升專業水平。



“這是我第一次登上長城，走過的每一步路，都讓我對這裡的歷史、文化有更深的瞭解。”台灣學生洪悅華表示，活動中，大家不僅學到了很多關於長城的知識，還能夠一起探討視頻創作理念和技術，“是值得且難忘的記憶與體驗”。



河北傳媒學院學生王多凱表示，在此次學習實踐之旅中，不僅增進了對長城文化的認識與理解，同時也收穫了跨越海峽的珍貴友誼。“期待在未來的日子裡，能和台灣青年繼續加強交流，相互啟發、共同成長。”他說。



據悉，本屆兩岸未來媒體人河北長城文化采風活動由河北省台辦、河北省教育廳、共青團河北省委共同主辦，相關活動已成功舉辦五屆，是冀台新聞領域合作與青年互動的重要平台之一。活動中，兩岸青年還參觀走訪了世界文化遺產承德避暑山莊、張家口雞鳴驛古城及懷來官廳水庫生態公園等地，從歷史、經濟、文化、生態等多方面感受河北的發展與變遷。



