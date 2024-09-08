中評鏡頭：多樣藏式美食　好吃到不能停

多樣的藏族美食讓人目不暇接（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月8日電（助理記者 馬一鳴）進入藏區怎麼能不嘗嘗當地的特色美食呢？此次四川行活動中，兩岸媒體人來到了位於甘孜藏族自治州稻城縣的一家藏文化主題餐廳，品嘗當地特色的藏族美食。



進入貢布阿米餐廳，中評社記者及其他兩岸媒體人被餐廳內充滿藏文化特色的陳列所吸引，紛紛拿出手機拍照，餐廳內的包房均以當地景區內景點（牛奶海、珍珠海等）命名。



藏式中餐菜品多樣，讓人目不暇接。生活在高寒地帶的牦牛，生存環境無任何污染，中評社記者瞭解到，天然牦牛的肉質細嫩，味道鮮美，具有較高的營養價值。富含蛋白質和氨基酸，以及胡蘿蔔素、鈣、磷等微量元素，脂肪含量特別低，熱量特別高，對增強人體抗病力、細胞活力和器官功能均有顯著作用。



提到藏族美食，我們都會想到的一定有酥油茶，酥油茶是藏族人民的飲料，多作為主食與糌粑一起食用。據悉，酥油茶用酥油和濃茶加工而成，先將適量酥油放入特製的桶中，佐以食鹽，再注入熬煮的濃茶汁，用木柄反復搗拌，使酥油與茶汁溶為一體，呈乳狀即成。另外，與藏族毗鄰的一些民族，也有飲用酥油茶的習慣。



中評社記者注意到，鬆茸燉雞這道菜品極其受在場兩岸媒體人的青睞。除了這道菜品美味之外，鬆茸本身是一種名貴的野生食用菌，其有很高的營養價值和特殊的藥用效果，鬆茸含有豐富的蛋白質、脂肪、氨基酸和多種維生素，具有恢復精力、益胃補氣等多重功效。

