王毅會見美總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔

中評社北京9月7日電／9月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約會見美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔。



王毅說，今年是中美建交45周年。45年風風雨雨給我們的重要啟示是，中美應該做伙伴，而不要當對手；應該彼此成就，而不應惡性競爭；應該說話算數，而不能言行不一。習近平主席總結近半個世紀以來中美關係發展經驗，提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，為中美關係的未來指明方向。我們願同美方一道，以兩國元首舊金山會晤重要共識為遵循，找到中美兩個大國正確相處之道，爭取雙邊關係實現健康、穩定、可持續發展。



王毅表示，應對氣變利在當代、惠及長遠，關乎人類的未來和星球的命運。中國堅定不移走綠色、低碳、可持續的發展道路。中國共產黨二十屆三中全會作出戰略部署，我們將深化生態文明體制改革，落實綠水青山就是金山銀山理念，同時展現負責任擔當，積極參與應對氣變國際合作。中方制定的政策一定會落實，確立的目標一定會實現。氣變對話合作既是中美關係的組成部分，也是落實兩國元首舊金山會晤共識的重要舉措。今年以來，雙方氣變團隊密切溝通，達成一系列務實合作成果。希望美方保持政策穩定性，切實尊重中方合理關切，避免保護主義和泛安全化，同中方共同努力，合力應對全球性挑戰。



波德斯塔表示，應對氣變合作是兩國元首達成的重要共識，是美中關係的關鍵組成部分，也事關全球多邊合作進程。美中攜手不僅惠及兩國人民，也將為全球帶來更多福祉。美方願同中方加強溝通協調，開展建設性合作。