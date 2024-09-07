美國供烏武器產生收益大部分留在美國國內

中評社北京9月7日電／央視新聞報導，據美國媒體統計，自烏克蘭危機2022年2月升級以來，美國對烏軍事支持總額超過557億美元，援烏武器的先進程度、破壞力逐漸提高。而美國國防部9月6日發布的一份文件顯示，在此過程中，35個美國聯邦州共獲得了417億美元的合同。



也就是說，美國因對烏克蘭持續供武產生的大部分崗位留在了美國，由此產生的大部分收益也流向了美國軍工企業。



美國國防部的這份最新文件顯示，賓夕法尼亞州、亞利桑那州和得克薩斯州是從美國對烏克蘭提供軍事支持中獲益最多的州。其中，賓夕法尼亞州獲得的合同總額為25.2億美元，亞利桑那州獲得了20.2億美元，得克薩斯州獲得了18.5億美元。



俄烏衝突雖然給俄烏兩國帶來了嚴重的人員和經濟損失，卻讓美國軍工巨頭及其所屬的軍工複合體獲得巨額利潤。美國國防部的這份文件顯示，美國的軍工巨頭雷神公司、通用動力等公司和美國國防部簽署了數十億美元的生產武器的合同，其中生產的武器很大一部分都提供給了烏克蘭。



美國政府從去年開始就不斷強調，向烏克蘭提供的武器主要是在美國生產和製造的，也是和美國的軍火商簽訂的合同，其收益和工作崗位都留在了美國，美國政府希望以此來獲得美國民眾的支持。但即便如此，美國國內反對政府向烏克蘭提供軍事支持的聲音仍然此起彼伏。



烏克蘭總統澤連斯基今年3月在接受美國媒體採訪時稱，“美國國會和美國政府分配的這些資金，在大多數情況下，80%的錢——至少超過75%都留在美國國內。彈藥被運到了烏克蘭，但生產是在那裡進行，錢留在了美國。”