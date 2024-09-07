美國波音“星際客機”飛船不載人返回地球

中評社北京9月7日電／遭遇技術故障的美國波音公司“星際客機”飛船7日凌晨不載人返回地球，在美國新墨西哥州的白沙太空港地區著陸。



新華社報導，美國航天局直播畫面顯示，“星際客機”于美國東部時間6日18時04分（北京時間7日6時04分）左右脫離國際空間站，啟程返回地球。經過5個多小時的飛行後，“星際客機”順利完成脫軌操作，隨後再入地球大氣層。美國東部時間7日0時01分（北京時間7日12時01分）左右，“星際客機”降落在新墨西哥州的白沙太空港地區。



“星際客機”6月5日搭載美國宇航員威爾莫爾和威廉姆斯升空，6月6日飛抵國際空間站。這是“星際客機”首次載人試飛任務。飛船原定6月14日脫離空間站返回地球，但因推進器故障和氦氣泄漏等問題，返航時間一再推遲。出於安全考慮，美國航天局決定讓“星際客機”9月6日脫離國際空間站不載人返回地球，而兩名宇航員將於明年2月改乘美國太空探索技術公司的“龍”飛船返回地球。



美國航天局計劃不早于9月24日進行“龍”飛船載人航天發射，送2名分別來自美國和俄羅斯的宇航員前往空間站。此次任務原定宇航員人數為4人，後來決定減至2人，以便給因“星際客機”故障滯留空間站的兩名宇航員留出位置。“星際客機”必須在“龍”飛船發射前返回地球，以給後者騰出對接口。



“星際客機”首次載人試飛任務對波音公司意義重大。自2011年美國航天飛機退役後，美國大力發展商業載人航天。波音公司和太空探索技術公司于2014年從美國航天局獲得載人飛船項目合同，分別建造“星際客機”載人飛船和載人版“龍”飛船，向國際空間站運送美國宇航員。“龍”飛船已多次執行常規商業載人航天任務，而“星際客機”項目則多次因技術問題推遲進度。



美國航天局原計劃在“星際客機”此次任務結束後，對其執行常規商業載人航天任務、定期運送宇航員往返空間站進行最後認證。“星際客機”首飛出現故障無疑對波音公司又是一次沉重打擊，目前尚不清楚“星際客機”前景如何。