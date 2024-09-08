兩岸媒體人訪鄉城　探秘當地農牧產業

兩岸媒體人參訪鄉城縣（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月8日電（助理記者 馬一鳴）9月7日下午，兩岸媒體人抵達甘孜藏族自治州鄉城縣，進入“蘋果＋藏豬”農牧產業園區，探秘當地特色高原農牧產業發展。



鄉城縣位於甘孜州西南部，橫斷山脈中北段，東鄰稻城縣，北接理塘縣，西與巴塘縣、得榮縣毗鄰，南與雲南省香格里拉市接壤。鄉城是藏語“卡稱”的漢語音譯，其含義是手中之佛珠，因縣境內碩曲河由北而南縱貫全境，像一根絲線把坐落在沿河兩岸的白色村寨連在一起，猶如串串佛珠而得名。全縣幅員面積5016平方公里，轄3鎮、7鄉、57個行政村、3個社區。全縣常住人口3.04萬人，人口居甘孜州第17位，是一個以藏族為主，彝族、羌族、苗族、回族等16個民族聚居的縣。



中評社記者瞭解到，近年來，四川甘孜藏族自治州鄉城、理塘等縣根據當地實際情況，大力發展高原特色農業，開展以藏豬、“極地果蔬”等高原農產品為主導的產業園區建設，帶動當地藏族群眾增收致富。其中，鄉城縣主抓高原蘋果和高原藏豬兩大特色產業，不斷推進種養循環現代農業園區及產業融合發展。



據悉，鄉城縣“蘋果＋藏豬”現代農業園區於2018年開始建設，目前已累計投入約2億元，建成以蘋果為主，黃桃、藍莓、釀酒葡萄為輔的水果現代農業園區2.5萬畝，其中：核心區1.1萬畝，輻射帶動區1.4萬畝，覆蓋全縣8個鄉鎮48個行政村。目前是四川涉藏地區乃至全國藏區規模最大的集中連片水果產業園區。2020年被評為州級現代農業園區，2021年入選全國農業創業園區（基地）目錄，2022年被評為省級三星級現代農業園區。

