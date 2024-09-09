走進新經濟創業園　台商贊成都是發展新力量

兩岸媒體人參觀成都海峽兩岸新經濟創業園（中評社 段曉魯攝） 中評社成都9月9日電（記者 段曉魯）9月6日下午，兩岸媒體人參觀成都海峽兩岸新經濟創業園，瞭解當地政府如何幫助在地台企紓困解難。



据海峽兩岸新經濟創業園講解員介绍，成都海峽兩岸新經濟創業園在2017年10月由四川省成都高新區支持成立，享有全國領先創新創業服務平台之一的成都高新區“菁蓉匯”完整的就業創業政策，海峽園區已打造由“市級眾創空間－省級眾創空間、國家級海峽兩岸就業創業基地”構建的完整孵化鏈條。2021年被國務院台辦、中央台辦授牌“國家級海峽兩岸青年就業創業基地”。園區所在的成都高新區，為四川省成都市核心地帶，居住及商業環境舒適發達，是兩岸青年在大陸西部發展的首選區域。



講解員亦表示，截止2024年5月，園區累積招引94家台資企業，註冊投資紫金累積2.95億元，涉及生物醫療、影視文創、電子信息、新經濟等領域。園區是成都高新區“人才招引工作站”，重點協助台灣青年回大陸發展時的學歷認證、政策協辦、人才申報等，目前已有包含台胞在內的多位高層次人才創辦企業申報通過，享受大陸高層次人才待遇。



成都樹尖科技有限公司總經理黃維邦接受中評社採訪表示，自己2009年來到大陸發展，最早選擇了在上海從事OLED的相關產業，後續又到了深圳。过去十几年都在沿海地帶發展，未來十年将主要集中在大陸的新一線城市，也就是成渝經濟圈。他认为，成都是未來發展的新力量，大陸最大的投資案京東方就是在成都投資了630億元人民幣。他亦表示，最近來到成都後才發現，成都是一座來了就不想離開的城市，尤其是這裡的美食、美景以及文化底蘊都非常令人喜欢，這也是自己选择在成都扎根發展的原因。当然，他也认为，创业是非常辛苦的事情，千万不要盲目创业，要知道自己要什麼並且根据自己擅长的方向做好选择。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。

