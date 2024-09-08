快評：台灣的觀光產業缺陸客慘狀難改

中評社快評/針對當前台灣觀光旅宿產業嚴重蕭條景況，台灣大學國際企業系教授連勇智日前受訪時分析表示，有一個短期因素、三個長期困境。短期因素是日幣貶值，降低赴日旅遊成本，疫情過後台灣客被大幅吸引至日本觀光所致。而三個長期困境，第一是台灣觀光客多集中在週末、連假出遊，旅宿業者平日門口羅雀，只能提升週末假日黃金時段的價格支應成本，導致旅宿價格攀升，降低台灣客在台灣旅遊的意願；第二是台灣政府資源多往製造業傾斜，觀光產業缺乏整體通盤規劃，串接不易；第三是台灣在文化面貌的故事性方面缺乏凸顯，諸如閩南移民文化、客家文化、外省眷村等大時代的族群故事，都值得妥善包裝對外推廣。



連勇智教授點出了台灣觀光產業蕭條的短期因素和三個結構性因素。短期因素受國際環境的影響還將持續存在，而三個結構性因素更不是短期內可以改變。因此，台灣觀光產業在可預見的未來都難改觀。



值得一提的是，除了前述結構性因素可能繼續制約台灣觀光產業的發展之外，還有三個更為重要的因素：一是台灣整體經濟走弱影響民眾消費；二是政治及安全因素影響海外遊客旅台意願；三是兩岸關係不好陸客歸零。尤其第三個因素影響大，把人數多、消費力強的陸客擋在外面，台灣觀光產業的慘況難有根本性的好轉。

