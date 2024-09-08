日本多地大米荒持續　政府部門被指無對策

這是7月26日在日本東京一家連鎖超市拍攝的貨架上的大米（手機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京9月8日電／據新華社報導，日本多地近期“大米荒”持續，雖有部分新米上市，但許多超市的大米仍存在斷貨或限購情況。日本民眾指責農林水產省行動遲緩，沒有採取應對措施，僅宣稱大米緊缺狀況“早晚能解決”。



日本部分地區7月開始出現“大米荒”，如今波及更多地區。據日本媒體6日報導，東京都、大阪府、福島縣、北海道等地大米供應緊缺，部分店面大米上架僅幾分鐘就被搶購一空。



面對大米持續緊缺、新米價格高漲，日本民眾對農林水產省表示強烈不滿，指責該部門沒有採取應對措施。據日本媒體報導，農林水產大臣阪本哲志3日被問及大米何時上市，他回答：“聽超市店員說預計周三（4日）到貨。我認為大米緊缺的狀況早晚能解決。”面對大幅上漲的米價，他稱“新米價格多少會高一些”。



這番言論引發日本民眾批評。人們質疑，阪本哲志身為農林水產大臣，居然用超市店員的話當作政府官方答覆。不少民眾在社交媒體寫道：“沒有大米了，讓民眾吃什麼？”“關西地區今天也沒買到米。”“政府到底在做什麼？”



此外，日本民眾質疑政府拒絕投放儲備米。大阪府知事吉村洋文8月底和本月2日兩次呼籲日本中央政府盡快投放儲備米，以緩解供應緊張、平抑大幅上漲的米價，均被中央政府官員拒絕。按農林水產省說法，投放儲備米恐對大米流通造成影響。