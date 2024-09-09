建“月宮”、“摘”星辰　深空探測新動作

中評社北京9月9日電／據新華社報導，建設國際月球科研站，探尋火星生命痕跡，預防小行星撞地球……我國深空探測又有新動作！9月5日至6日在安徽黃山舉行的第二屆深空探測（天都）國際會議上，一系列重大航天任務的最新進展，描繪出我國深空探測新圖景。



——一起到月球去



建設國際月球科研站，已不僅僅是一個願景，更是人類探索宇宙奧秘、和平利用太空的必然趨勢。“目前，中國已成功實施嫦娥一號到嫦娥六號6次任務，取得一系列新發現，積累了豐富的工程經驗和技術基礎。”國家航天局總工程師李國平說，為實現對月球長久持續探測，中國倡議發起國際月球科研站計劃，目前科學家們正在開展科研站的方案論證。



國際月球科研站是中國聯合各國，在月球表面、月球軌道和地面建設月地聯通的，長期自主運行、短期有人參與，可拓展、可維護的綜合性科學實驗設施，可長期持續開展多學科、多目標、大規模的科學和技術活動。截至目前，10餘個國家（國際組織）和40餘個國際科研機構加入國際月球科研站合作建設的大家庭。



中國深空探測重大專項總設計師吳艶華介紹，國際月球科研站建設將分為基本型和拓展型兩個階段：在2035年前，形成功能和要素基本齊備的月基綜合性科研平台；在2050年前，建成以月球軌道站為樞紐，以月球南極站為中心，以月球赤道、月球背面為探測節點的月球綜合站網。



——探尋火星上的生命痕跡



太陽系中，火星是與地球環境最相近的行星。這顆億萬公里外的星球上，是否也曾有生命？如今，我們已在尋找答案的路上。



會議期間，天問三號任務總設計師劉繼忠介紹了我國火星取樣返回計劃：天問三號任務以生命痕跡探尋為第一科學目標，預計2028年前後發射，用40天左右的時間，通過兩發長征五號運載火箭分兩次發射軌返組合體和著上服組合體。

