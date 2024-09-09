我國監測網首次開展預警小行星接力追蹤觀測

中評社北京9月9日電／據央視新聞報導，記者從中國科學院紫金山天文台獲悉，北京時間2024年9月5日零時39分，一顆直徑約1.2米的小行星以20千米／秒左右的速度闖入地球大氣層，在菲律賓東北側約25公里高度處解體爆炸。我國監測網首次對預警小行星開展了接力追蹤觀測。



據瞭解，北京時間2024年9月4日，這顆小行星由卡特琳娜巡天計劃（CSS）的1.5米望遠鏡率先發現，隨後該目標以臨時名稱CAQTDL2提交至國際小行星中心近地小行星待確認頁，並測算其撞擊地球的概率超過30%。隨後美國、智利、澳大利亞的多個天文台進行了後隨觀測，同時中國科學院紫金山天文台也使用海外站點的望遠鏡對其進行了跟蹤觀測。當日20：00中國科學院紫金山天文台盱眙觀測站具備觀測條件，近地天體望遠鏡立即啟動跟蹤觀測，密切監測該小行星的運動軌跡，同時啟動位於西藏阿里站的望遠鏡開展接力觀測，並為國內相關單位提供了雷達觀測的星歷引導。當晚21：55國際小行星中心給這顆小行星編號2024 RW1，並預測這顆小行星將於北京時間2024年9月5日00：39撞擊菲律賓北部。這是人類第9次成功預警小行星撞擊地球事件。



2018年2月，我國作為正式成員加入國際小行星預警網。紫金山天文台盱眙觀測站口徑1.04米的近地天體望遠鏡是目前我國貢獻共享數據的主幹設備，一直在持續開展近地小行星監測預警工作，現已發現41顆近地小行星。



中國科學院紫金山天文台長期致力於近地小行星的監測預警方法研究和業務化運行能力提升，並積極論證下一代近地天體監測預警網建設，開展威脅預警、進入過程監測以及隕落物分析等全鏈研究，從而系統性提高我國近地小行星監測預警能力。