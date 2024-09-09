多重利空刺激美公司英偉達股價顯著回調

8月5日，交易員在美國紐約證券交易所交易大廳工作。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，全球芯片巨頭美國科技公司英偉達8月底公布的財季季報引發市場負面反應，隨後其股價動能顯著走弱，累計跌幅接近20%。股價顯著回調凸顯了市場對英偉達未來前景不確定性的擔憂，帶動股市大盤走弱，也使全球芯片市場和美國經濟蒙上了一層陰影。



英偉達在5日提交給美國證券交易委員會的數據顯示，英偉達首席執行官黃仁勛在6月13日至9月5日之間出售了將近530萬股英偉達的普通股，價值約6.3億美元。黃仁勛作為英偉達最大的個人股東，截至3月25日持有約9350萬股，約占公司總流通股的3.8%。



英偉達股價6日下跌超4%，創下兩年來最糟糕的單周表現。該公司市值僅在過去一周就縮水4060億美元。



英偉達自進入人工智能芯片市場以來，其股價大幅飈升，市值在今年曾突破3萬億美元。一些分析師仍積極評價英偉達在人工智能領域的持續投資和創新，認為該公司對下一代大型語言模型的投資，如GPT－5和Llama 4，或將推動人工智能領域的進一步發展。然而隨著美國經濟和整體科技行業的大環境變化，投資者開始對英偉達的高估值產生質疑。



部分投資者認為，儘管英偉達在人工智能領域表現強勁，但其增長前景和市值是否合理值得商榷。分析人士認為，英偉達的股價下跌是市場對科技股泡沫擔憂的直接反映，也預示著未來科技行業可能面臨更大的壓力。



在高通脹、高利率和全球經濟放緩的多重挑戰下，英偉達股價下跌也體現了市場對整個美國經濟前景和全球宏觀經濟狀況的擔憂。尤其是在芯片行業高度依賴全球供應鏈和市場需求的背景下，任何經濟放緩都可能導致芯片需求的進一步減少。