數智共生　數字經濟高質量發展

中評社北京9月9日電／據新華社報導，近日，2024中國國際大數據產業博覽會在貴州省貴陽市舉辦。本屆數博會以“數智共生：開創數字經濟高質量發展新未來”為主題，共吸引2.1萬餘名嘉賓註冊參會，國內外414家企業報名參展。



近年來，數字技術與製造業深度融合成為製造業高質量發展的方向，傳統製造業通過“數實融合”實現換羽新生，以大數據、大算力、大模型為代表的數智技術正逐漸改變傳統製造業生產、管理模式和競爭格局，為體量巨大的傳統製造業“數字化突圍”提供了巨大的機遇。



2021年2月，貴州輪胎股份有限公司聯合貴州聯通公司建成5G全連接工廠。該智能工廠以5G專網技術支撐一條完整生產線，實現全工序、全場景的無線工業互聯及車間生產調度，達到人、機、料等要素全面互聯管控。



目前，中國聯通公司自主研發了大模型系列產品聯通元景“1＋1＋M”大模型體系，讓機器能懂、能聽、能看、會說、會畫，又讓大模型深度賦能千行百業。



在貴州省貴陽市的吉利汽車貴陽製造基地，一排排機械手精準焊接車身，SPS自動運輸小車來回穿梭轉運物料，空中的傳送平台讓每一道工序暢通無阻。



隨著數字技術和製造業深度融合，人工智能、大數據等新一代信息技術在傳統製造業轉型升級中發揮著關鍵作用，助力企業提質增效。



在2024中國國際大數據產業博覽會上，能源領域數字化變革是熱點話題之一，利用大數據技術實現綠色低碳高質量發展受到廣泛討論。



當前，能源生產、傳輸、分配、存儲、使用過程的數字化，推動了傳統能源向新能源全過程有效轉換。數字化也為節約能源、提高能效率提供強大技術支撐。能源行業以數能融合技術與模式創新為引領，通過“源網荷儲一體化”“算電協同一體化”等方式整合能源和算力全產業鏈，打造算力資源與電力資源的深度融合和高效協同模式，確保系統可以綠色低碳的高效運作，為守護綠水青山做出貢獻。



針對數據中心節能減碳的需求，南方電網借鑒油浸式電力變壓器領域的應用效果，研發了一系列基於液冷技術的數據中心算力產品，開發的一系列綠色低碳液冷算力產品，分別應用了目前先進的冷板式和浸沒式液冷技術，這些產品為高算力高密度的數據中心場景提供了綠色低碳的解決方案。

