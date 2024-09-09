上海加強耕地保護監督　協同發力整改落實

中評社北京9月9日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，自然資源部公開通報上海市崇明區違法占用耕地建設庭院問題，隨後，上海市規劃資源局對此專題研究部署整改措施。紀檢監察機關跟進監督，確保問題整改取得實效，以嚴的基調、嚴的措施推動落實耕地保護制度。



耕地是糧食生產的“命根子”。上海市紀檢監察機關圍繞糧食安全這一“國之大者”，把加強耕地保護監督作為開展政治監督的重要內容，全過程監督全市耕地占補平衡專項整治工作，緊盯問題整改，以強有力的舉措守牢耕地紅線。



上海市紀委監委第二監督檢查室加強與派駐機構、區紀委監委、行政主管部門的協同聯動，及時瞭解專項整治推進情況。市紀委監委駐市規劃資源局紀檢監察組立足職責定位，通過制發提示、約談提醒等形式，重點關注專項整治工作推進中的難點堵點，督促駐在部門切實履行主體責任；各區紀委監委跟進監督違法占用耕地問題整改情況，建立監督檢查台賬、問題線索台賬和整改落實台賬，實行閉環管理；市規劃資源局全面梳理專項整治涉及的全市違法建設占用耕地圖斑，做到逐項整改銷號，確保問題整改落實落地。



對涉及破壞耕地保護的相關問題線索，該市紀委監委加大督辦交辦力度，督促該市各級紀檢監察機關嚴肅查處耕地占而不補、補而不實、質量不高、責任缺位等亂象背後的責任、腐敗和作風問題。專項整治開展以來，全市紀檢監察機關共查處涉耕地占補平衡問題線索16件，處理相關責任人員17人， 其中黨紀政務立案5人、處分4人。



“查處不是最終目的，關鍵是要深挖病灶，運用精準思維抓實問題整改，嚴守耕地保護紅線。”上海市紀委監委相關負責同志介紹，緊盯問題地塊整改，指導各涉農區紀委監委建立“一月一對賬”等機制，要求屬地紀委監委與地區規劃資源部門逐個對賬確認問題整改情況，動態掌握整治進展，確保責任落實到人、任務落實到位。同時，該市紀委監委第二監督檢查室不定期對整改落實情況進行“回頭看”，聯合有關部門對重點地塊開展監督檢查，目前已下沉督導6次，明察暗訪4次。針對國家自然資源督察移送的公益林涉耕地占補平衡問題地塊，市、區、鎮三級紀委多次進現場勘察報批備案、調減指標等整改措施落實情況，確保問題不反彈、成效可持續。

