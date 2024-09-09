監督就業扶持政策落實、補助資金管理使用

中評社北京9月9日電／據中央紀委國家監委網報導，“當前企業用工需求如何？穩崗返還資金收到了嗎？”近日，在江蘇省張家港保稅區泛半導體產業園，張家港市紀委監委工作人員與園區企業負責人交流，瞭解用工情況和惠企政策落實情況。今年以來，張家港市紀委監委採取實地調研、列席會議、談話提醒等方式，對職能部門助企紓困解難、穩定就業崗位情況開展調研，提出監督意見建議。



就業是保障和改善民生的頭等大事，是社會穩定的重要保障。各地紀檢監察機關立足職能職責，圍繞就業扶持政策落實、就業補助資金管理使用、職業技能培訓等開展監督，推動穩就業、保民生。



黑龍江省七台河市茄子河區紀委監委通過“室組地”聯動監督的方式，走訪用工企業，到就業服務窗口“走流程”，對職能部門履職盡責、就業政策執行、促就業措施落實、幹部工作作風、窗口服務等情況全面摸排瞭解，廣泛收集問題線索，嚴肅查處在就業政策落實上打折扣、搞變通、應付了事、推諉扯皮等問題。佳木斯市紀委監委通過“組組”聯動協同監督，各派駐紀檢監察組督促財政、人社、金融、市場監管等部門同題共答，推動財政、投資、消費、產業等政策聚力支持就業，促進經濟增長和就業增加良性循環。



幫助困難群眾就業，關係群眾冷暖、民生底線。福建省漳浦縣紀委監委推動做好公益性崗位管理工作，充分發揮公益性崗位托底安置殘障人士、零就業家庭、城鎮大齡失業人員等就業困難群體的作用。“為防止滋生‘人情崗位’‘照顧崗位’等優親厚友現象擠占就業困難人員就業機會，我們督促職能部門嚴格選、用、管、育、評等環節，確保相關工作公開、公平。”漳浦縣紀委監委有關負責同志說。據瞭解，該縣紀檢監察機關對全縣2020年以來新增公益性崗位開展監督檢查，發現問題5個、不符合條件人員17人，目前相關問題均已完成整改。



職業技能培訓是提高群眾就業競爭力、提升就業質量的重要手段。浙江省龍游縣紀委監委圍繞培訓補貼的申領對象、條件、標準、申請程序等方面，對近4年發放的補貼資金進行起底，發現了重復發放、長期曠課違規領取技能培訓補貼等問題60個，運用“第一種形態”批評教育6人，向縣人社局制發監察建議書。為推進問題整改，該縣紀委監委召開職業技能培訓專項治理會商會議，向相關部門進行反饋。採取不定期、不定時、不提前通知的方式對問題整改情況進行突擊檢查，推動責任單位找准症結、精準施策，將問題整改到位。