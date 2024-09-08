特色產業提級監督　護好金桔“致富果”

廣西壯族自治區柳州市紀檢監察機關把監督推動特色產業發展作為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接專項監督的重點內容，統籌推進“茶”“果”“木”特色產業提級監督。圖為9月4日，該市融安縣紀委監委工作人員來到金桔種植園區，同農技專家、種植戶瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京9月8日電／據中央紀委國家監委網報導，9月4日，在廣西壯族自治區柳州市融安縣的萬畝金桔園區內，記者見到了正在開展日常監督走訪的融安縣紀委監委駐縣農業農村局紀檢監察組組長韋福香一行。



“田間地頭蚊蟲較多，看你胳膊起了幾個包，可以塗一些緩解。”說著，韋福香掏出隨身帶的一瓶風油精遞給記者。而頂著蚊蟲叮咬深入果林產區，走村入戶查訪金桔產業發展情況，早已是她工作的日常。



融安縣種植金桔已有260餘年的歷史，當地通過不斷擴大金桔種植規模，培育新品種，如今已成為我國主要的滑皮金桔和脆蜜金桔生產基地，年產值約35億元。在當地，護航金桔特色產業發展，是紀檢監察機關的一項重要工作。



監督走訪中，韋福香對村幹部履職和特色產業補貼資金發放情況十分關注。



“基層存在監督力量薄弱、人情干擾等問題。按照柳州市紀委監委對特色產業發展提級監督的要求，我們需要對村幹部履職、資金發放等情況加強監督檢查，幫助群眾護好金桔這顆‘致富果’。”韋福香介紹。



步行至河勒村金桔園，有零星幾株金桔樹苗明顯個頭較小，長勢不如其它。面對記者的疑問，韋福香坦言：“這個園區此前因相關負責幹部履職不力，管護不到位，導致掛果率較低，目前還在持續進行管護。”



在此前的監督檢查中，融安縣紀委監委工作人員發現河勒村金桔園內部分金桔樹苗長勢緩慢，整體經濟效益低下等問題。結合巡察移交和群眾舉報的相關問題線索，融安縣某農業投資公司負責人韋某某履職不力、侵害群眾利益問題浮出水面。



按照柳州市紀委監委有關特色產業提級監督的要求，韋某某作為鄉村振興特色產業責任部門“一把手”，屬於提級監督的重點對象。該市紀委監委組織專門力量，聯合融安縣紀委監委對韋某某案件開展審查調查。



經查，韋某某在金桔苗培育、脆蜜金桔種植等經濟項目中漠視群眾利益，履行責任走形式、打折扣，導致其負責的金桔園投入多、產出少，影響群眾切身利益。同時，其還存在利用職務便利，為他人在金桔特色產業工程項目承攬上提供幫助並收受財物等問題。7月12日，韋某某受到開除黨籍和公職處分，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

