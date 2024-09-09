優化土地管理，讓優勢地區有更大發展空間

中評社北京9月9日電／據經濟日報報導，土地是支撐經濟社會發展的重要保障，高質量發展對土地要素配置精準性和利用效率提出了更高要求。《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，優化土地管理，健全同宏觀政策和區域發展高效銜接的土地管理制度，優先保障主導產業、重大項目合理用地，使優勢地區有更大發展空間。



保障重大項目合理用地



主導產業和重大項目是拉動經濟增長的重要引擎。土地作為保障主導產業和重大項目開工建設的重要要素，配置指標與落地效率直接影響經營主體信心。



數據顯示，今年全國用地計劃總量600萬畝。自然資源部國土空間用途管制司司長趙毓芳介紹，土地利用計劃的年度規模和配置方式對經濟社會發展具有重要作用。要持續優化計劃管理方式，繼續按照“項目跟著規劃走、土地要素跟著項目走”，以真實有效的項目落地作為配置計劃的依據，統籌安排新增和存量建設用地。



具體來看，對納入重點保障範圍的主導產業、重大項目用地，由國家統一配置新增建設用地計劃指標；健全建設用地增量安排與消化存量掛鈎機制，通過處置批而未供和閑置土地，加大存量土地盤活力度，釋放發展潛力。



對於經濟發展優勢地區，結合地區生產總值、常住人口數量等因素傾斜安排基礎指標，重點保障省級重大產業項目、重大民生工程用地，使優勢地區有更大發展空間。



在保障項目合理用地需求上，深入推進規劃用地“多審合一、多證合一、多測合一、多驗合一”改革，進一步優化程序、提高效率，確保重大項目依法依規快速落地。



在完善城鄉用途管制政策上，改革城鄉建設用地增減掛鈎管理方式，完善節餘指標調劑及收益分配機制。通過建立新增城鎮建設用地指標配置同常住人口增加協調機制，建立健全建設用地指標交易機制，暢通要素流通渠道，實現資源在城鄉之間、東中西部之間優化配置，引導土地要素向主導產業和重大項目集聚。

