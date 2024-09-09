首批國家公園和國家植物園建設成效顯著

中評社北京9月9日電／據光明日報報導，國家公園和國家植物園體系建設，是推進生態文明體制改革的重大實踐，也是我國實施生物多樣性保護戰略的重要抓手。首批國家公園和國家植物園設立以來，保護格局、保護水平、保護能力等方面進展明顯，成效顯著。



旗艦物種數量持續增長



2021年10月，我國正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山第一批國家公園。我國於2021年12月在北京設立了國家植物園，2022年5月在廣州設立了華南國家植物園。



從試點探索到正式設立、全面發展，國家公園取得了明顯階段性成效和重要進展，旗艦物種數量持續增長，生態系統多樣性、穩定性、持續性穩步提升，民生持續改善。



國家林草局保護地司司長張利明告訴記者，國家林草局會同有關部門、地方採取了一系列重大措施，全力推動以國家公園為主體的自然保護地體系建設。



在頂層設計上，《建立國家公園體制總體方案》等重要文件及10多項制度辦法標準出台，基本構建了我國國家公園制度體系的“四梁八柱”。立法進程不斷加快，“一法兩條例一辦法”的國家公園等自然保護地法律法規體系初步建立。在強化管理措施、支撐保障方面，印發《國家公園管理暫行辦法》，明確規劃建設、保護管理、公眾服務等管理要求；設立大熊貓、東北虎豹、雪豹、長臂猿等國家保護研究中心；初步建立起中央財政投入為主的多元化資金保障制度。



國家公園因地制宜推進高水平保護



三江源國家公園是中國首批、面積最大、海拔最高的國家公園。近5年，三江源地表水資源較多年平均值偏多33.7%，水體與濕地生態系統面積淨增309平方公里，水源涵養量平均增幅達6%以上。江河源頭再現千湖美景，中華水塔更加堅固豐沛。



三江源國家公園管理局副局長孫立軍介紹，三江源國家公園實施了大部制改革和系統治理，打破了“九龍治水”藩籬；採取“一戶一崗”生態管護員制度，實現共建共享共治；實施了黑土灘治理、退化草原改良等一系列生態保護修復和生物多樣性保護工程。

