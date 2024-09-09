9月6日至8日，國家副主席韓正應邀訪問蒙古國。這是9月7日，韓正在烏蘭巴托會見蒙古國總統呼日勒蘇赫。（圖源：新華社） 中評社北京9月9日電／據新華社報導，9月6日至8日，國家副主席韓正應邀訪問蒙古國，在烏蘭巴托先後會見蒙古國總理奧雲額爾登、總統呼日勒蘇赫、國家大呼拉爾主席阿瑪爾巴伊斯格楞。



會見奧雲額爾登時，韓正祝賀他不久前連任總理，祝願在他和聯合政府領導下，蒙古經濟社會各項事業取得新的更大成就。韓正就下階段中蒙關係發展提出五點建議：一是鞏固政治互信。希望蒙方繼續堅定奉行一個中國原則，在台灣、涉藏、涉疆等問題上給予中方堅定支持。二是深化互利合作。積極推進中蒙能源、互聯互通、基礎設施建設等領域合作。三是促進人民相知相親。中方歡迎蒙方將2023年至2025年確定為“做客蒙古年”，願同蒙方加強青少年、留學生和新聞媒體交流。四是深化中蒙俄合作，加快推進中蒙俄經濟走廊建設。五是密切在國際地區事務中的溝通協調。



奧雲額爾登歡迎韓正在兩國建交75周年、簽署友好合作關係條約30周年、建立全面戰略夥伴關係10周年這一重要歷史年份訪蒙，認為此訪充分體現中方對蒙中關係的高度重視。蒙方非常珍視兩國領導人在去年的高層交往中就加快發展雙邊友好合作關係達成的重要共識，誠摯祝賀中國共產黨成功召開二十屆三中全會，願同中方本著相互尊重、和平共處、共謀發展的精神，推動雙邊關係在新時期不斷向前發展。



會見呼日勒蘇赫時，韓正首先轉達習近平主席對他的親切問候和良好祝願，強調中蒙是好鄰居、好朋友、好夥伴。中方始終將中蒙關係放在周邊外交的重要位置，始終秉持親誠惠容的理念和與鄰為善、以鄰為伴的方針同蒙方加強友好合作，始終在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上同蒙方相互堅定支持。希望雙方以構建中蒙命運共同體為引領，推動中蒙傳統友誼世代相傳，推動兩國關係不斷邁向更高水平。



呼日勒蘇赫歡迎韓正訪蒙，請韓正轉達他對習近平主席的親切問候和良好祝願並表示，蒙中是天然的永久鄰國，兩國友好交流合作十分密切。蒙方高度重視發展蒙中全面戰略夥伴關係，堅定奉行一個中國政策，願同中方一道構建蒙中命運共同體，造福兩國和地區人民。

