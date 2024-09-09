築牢“防火墻”　網絡安全工作取得積極進展

中評社北京9月9日電／據新華社報導，9月9日至15日，以“網絡安全為人民，網絡安全靠人民”為主題的2024年國家網絡安全宣傳周將在全國範圍內統一開展，通過多樣的形式、豐富的內容，助力全社會網絡安全意識和防護技能提升。



沒有網絡安全就沒有國家安全。近年來，在習近平總書記關於網絡強國的重要思想指引下，我國網絡安全政策法規體系不斷健全，網絡安全工作體制機制日益完善，網絡安全保障體系和能力建設加快推進，為維護國家在網絡空間的主權、安全和發展利益提供了堅實保障。



黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出“加強網絡安全體制建設，建立人工智能安全監管制度”等一系列新任務新要求，為新時代網絡安全工作指明前進方向。



治網之道，法治為上——



近年來，我國網絡安全領域頂層設計加快推進。



頒布實施網絡安全法、數據安全法、個人信息保護法、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等法律法規，出台《網絡安全審查辦法》《生成式人工智能服務管理暫行辦法》《汽車數據安全管理若干規定（試行）》《數據出境安全評估辦法》等規章政策，制定實施《黨委（黨組）網絡安全工作責任制實施辦法》《互聯網政務應用安全管理規定》等辦法規定。



建立關鍵信息基礎設施保護、數據安全管理、個人信息保護、網絡安全審查、雲計算服務安全評估等一批重要制度，發布380餘項網絡安全領域國家標準，基本構建起網絡安全政策法規體系的“四梁八柱”。



強網之道，人才為重——



2024年1月，新一期一流網絡安全學院建設示範項目高校名單公布，16所高校入選。

