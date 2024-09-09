住房城鄉建設部：推動建立城市規劃新機制

中評社北京9月9日電／據新華社報導，住房城鄉建設部副部長秦海翔7日表示，我國城市發展進入城市更新的重要時期，將通過進一步全面深化改革，推動建立城市規劃建設治理新機制。



由中國城市規劃學會主辦的2024中國城市規劃年會9月7日在安徽省合肥市召開，秦海翔在會上說，將深化城市規劃設計制度改革，以國土空間規劃為基礎，編制實施專項規劃，解決相關領域問題。



記者瞭解到，建立城市規劃建設治理新機制是住房城鄉建設部下一步重點改革任務之一。當前，我國城市發展進入城市更新的重要時期，由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整並重，原來的城市規劃建設管理制度已經不適應新的發展需要，亟待進一步深化改革。



據介紹，住房城鄉建設部將強化城市設計引導作用，特別是正在完善的城市設計管理制度，打通從城市設計到建築設計、再到工程設計的管理鏈條，構建建設工程設計、施工、驗收、運維的閉環管理制度，切實發揮城市設計引領提升城市規劃建設治理水平的重要作用。



實施城市更新行動是轉變城市發展方式、實現高質量發展的重大戰略舉措。“要創新機制，堅持先體檢後更新，把城市體檢發現的問題作為城市更新的重點，一體化推進城市體檢和城市更新，推動形成體檢發現問題、更新解決問題、評估更新效果、持續鞏固提升的工作機制。”秦海翔說。



據悉，住房城鄉建設部還將建立適應高質量發展要求的城市更新實施路徑和模式，系統推進好房子、好小區、好社區、好城區“四好”建設，指導各地推進實施城市更新行動，堅持問題導向和目標導向相結合，健全相關政策法規，建立可持續的城市更新模式。