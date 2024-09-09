習近平會見南蘇丹總統基爾

中評社北京9月9日電／據央視新聞報導，9月6日晚，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席中非合作論壇北京峰會的南蘇丹總統基爾。兩國元首宣布，將中南關係提升為戰略夥伴關係。



習近平指出，中國是最先同南蘇丹建交的國家之一。建交13年來，雙方政治互信牢固，各領域合作富有成果。相互尊重、真誠合作是中南關係的底色，攜手同行、共謀發展是中南關係的未來。構建內涵豐富、充滿活力的中南關係，符合兩國人民共同期待和長遠利益。中方願同南方分享發展經驗和機遇，繼續實施教育技術等項目，加強石油、礦業、農業等領域合作，助力南蘇丹經濟多元化。中方願同南蘇丹落實好此次中非合作論壇北京峰會各項成果，推動雙邊合作走深走實。



習近平強調，中方支持南蘇丹穩步推進政治過渡進程，反對外部勢力干涉南蘇丹內政，支持南蘇丹人民把前途命運掌握在自己手中，祝願南蘇丹早日實現持久和平和發展，中方將繼續在聯合國等多邊場合為南方仗義執言，維護南蘇丹正當權益。



基爾表示，我對習近平主席昨天在中非合作論壇北京峰會開幕式上發表的重要講話，特別是宣布“十大夥伴行動”表示高度讚賞，願同中方共同積極落實。南蘇丹同中國的深厚友誼基於相互尊重、相互理解、相互支持。中國是南蘇丹的好朋友。得益於中國朋友的幫助和支持，南蘇丹的經濟得以恢復，民生得到改善。南蘇丹堅定奉行一個中國政策，希望不斷發展兩國戰略夥伴關係。南蘇丹將努力為中國企業在南蘇丹經營提供安全良好的環境。



王毅參加會見。